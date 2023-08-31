Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 1 kişinin öldüğü oteldeki çatışmada, 5 şüpheli adliyede

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 1 kişinin öldüğü oteldeki çatışmada, 5 şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otelde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 1'i infaz koruma memuru, 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

        Olay, 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille otele gelen Ömer Ataş (28), Mert Ali A. (17) ve Emirhan B. ile husumetli oldukları burada konaklayan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çatışmada yaralanan Ardahan B. ve Yiğitcan B., Ersin O. tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) ile Emirhan B. de ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O. Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Burhan C. ile telefonla görüşüp, arabayı hastaneden almasını istedi. Hastaneye gelen Ersin O. aracı bıraktıktan sonra kaçtı. Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C. ve beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. jandarma ekipleri tarafından fark edilip, cinayet şüphelisine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A., Emirhan B. ve gözaltındaki Burhan C. ile Mehmet S. ve Tarık A. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ardahan B. ile Yiğitcan B.'nin de tedavileri sonrası adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Bu arada Ersin O.'yu yakalamak için jandarma ekiplerince kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-31 16:30:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da 1 hektar orman yandı
        Muğla'da 1 hektar orman yandı
        Süper yat "Mogambo" Marmaris'te
        Süper yat "Mogambo" Marmaris'te
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da silahlı saldırı zanlıları adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da motoryatta 56 kaçak göçmen yakalandı