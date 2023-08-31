Bodrum'da 1 kişinin öldüğü oteldeki çatışmada, 5 şüpheli adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum´da Ömer Ataş´ın yaşamını yitirdiği iki grup arasında otelde çıkan çatışmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Böyür ve Mert Ali Akdeniz tutuklanırken, gardiyan Burhan C., Mehmet S. ve Tarık A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarmanın şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yaptığı aramada 6 tabanca, 7 şarjör ve 35 fişek ele geçirildi. Ekiplerin Ersin O.´yu yakalamak için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-08-31 22:06:47