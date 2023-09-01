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        Sattıkları uyuşturucuları orman ile kamp alanına gömmüşler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:01 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:02
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        Sattıkları uyuşturucuları orman ile kamp alanına gömmüşler
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şebekeye yönelik operasyonda 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin sattıkları uyuşturucuları kamp alanı ile ormana gömdükleri ortaya çıktı.

        Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 30 Ağustos'ta İstanbul'dan ilçeye gelen ve çeşitli noktalarda uyuşturucu satışı yapan bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Bahadır Aralp (38), Serhan Veral (33), Gizem Şen (32), Özlem Günsay (37), Furkan Bayrak (23) ve Ömer Erol (40), uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

        Özel eğitimli narkotik köpeği 'Tina'nın katılımı ile Turgutreis çadır kamp alanı ile Türkbükü'ndeki ormanda arama yapıldı. Şüphelilerin sattıkları uyuşturucuları kamp alanı ile ormana gömdükleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 kilogram 985 gram skunk, 22 gram metamfetamin, 104 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 700 TL, 200 dolar ve 200 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-09-01 16:00:49

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