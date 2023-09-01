Bodrum'a duruşma için giden avukat, restoranda fenalaşıp hayatını kaybetti

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde bir restoranda aniden fenalaşan avukat Elif Alev Çevikdal (43), yaşamını yitirdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşma için geldiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi´nde bir restoranda meydana geldi. Balık restoranında arkadaşları ile buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı, bir çocuk annesi Elif Alev Çevikdal, aniden fenalaştı. O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevikdal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için geldiği öğrenildi. Çevikdal´ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-09-01 16:35:35