Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris´te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris´te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, bir kamyon içerisinde 49 kaçak göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri dün saat 02.00 sıralarında bir grup kaçak göçmenin bir arazide bekleyen kamyona bindiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kamyon içerisindeki 49 kaçak göçmeni yakaladı. Kamyon şoförü A.R. ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen O.M. ile S.K. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY

        2023-09-01 20:04:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Geri döndük!
        Geri döndük!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını gezdi: Sokaktakileri de korumak laz...
        Ajda Pekkan Bodrum'da hayvan barınağını gezdi: Sokaktakileri de korumak laz...
        Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum'a duruşma için giden avukat, restoranda fenalaşıp hayatını kaybetti
        Bodrum'a duruşma için giden avukat, restoranda fenalaşıp hayatını kaybetti
        Yonca Evcimik, anne ve babasının hayrına lokma döktürdü
        Yonca Evcimik, anne ve babasının hayrına lokma döktürdü
        Sattıkları uyuşturucuları orman ile kamp alanına gömmüşler
        Sattıkları uyuşturucuları orman ile kamp alanına gömmüşler
        Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı