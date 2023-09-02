Muğla'da 3 hektar orman yandı

Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA´nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Otmanlar Mahallesi Serkiç mevkisindeki ormanda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. 3 ayrı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Fırat AKAY

2023-09-02 10:52:56