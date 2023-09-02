Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 3 hektar orman yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 3 hektar orman yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA´nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

        Otmanlar Mahallesi Serkiç mevkisindeki ormanda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, durumu orman ekiplerine bildirdi. 3 ayrı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 6 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

        Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Fırat AKAY

        2023-09-02 10:52:56

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Eğlenmek için düğüne gitti... 'Maganda' arkadaş düğünde öldürdü!
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Gizemli manastır kurtarılmayı bekliyor
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Las Vegas'ı sel bastı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Aylık kazancı 1 milyon TL'ymiş! Randevulu muskaya gözaltı!
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Eş katili! Almanya'da baltayla, Türkiye'de silahla
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Vergi net asgari ücreti etkiler mi?
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Yanlış tedavi iddiası! Anne olamayacağını öğrendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Uluslararası Göç Örgütü'nden "iklim göçü" açıklaması
        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!

        Benzer Haberler

        Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da Opus Müzik Festivali başladı
        Muğla'da Opus Müzik Festivali başladı
        Muğla'da kamyonet kasasında 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da kamyonet kasasında 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u yakalandı
        Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 89'u yakalandı
        Sanatçı Ajda Pekkan Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret et...
        Sanatçı Ajda Pekkan Bodrum'da sokak hayvanları geçici bakımevini ziyaret et...
        Marmaris´te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris´te kamyon kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı