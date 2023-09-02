Marmaris'te orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 13.30'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Karadan ulaşım olmadığı için yer ekiplerinin teknelerle taşındığı bölgedeki yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY
2023-09-02 16:35:27