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        Bodrum FK-Ümraniyespor: 4-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:02 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:03
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        Bodrum FK-Ümraniyespor: 4-0
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        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA) - 

        STAT: Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan

        BODRUM FK: Sousa, Celustka, Samet, Aldair(Dk. 63 Pedro), Üzeyir, Ali, Gökdeniz(Dk. 87 Halil), Celal(Dk. 79 Omar İmeri), Muhammed, Cenk(Dk.79 Eren), Burak(Dk. 63 Haqi Osman)

        ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed, Mustafa(Dk. 32 Berk), Muhammed, Melih(Dk. 32 Strahil), Onur, Hasan(Sapınjic), Ayman, Uğur, Dorian(Dk.73 Emre ), Tomislav, Diniyev

        SARI KARTLAR: Celal(Bodrum FK) Diniyev, Onur(Ümraniyespor)

        GOLLER: Dk. 21 Ali, Dk. 26 Burak, Dk. 37 Gökdeniz, Dk. 90 Haqi Osman (Bodrum FK)

        1´inci Lig 4´üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde Ümraniyespor´u 4-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan yeşilbeyazlı Ali, Burak ve Gökdeniz´in attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında Bodrum FK etkili oyununu sürdürdü. Maçın son dakikalarına doğru Bodrum FK, Haqi Osman´ın golüyle skoru 4-0 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken maç Bodrum FK´nın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte yeşilbeyazlı ekip puanını 7´ye yükseltti. Rakibi Ümraniyespor ise 2 puanda kaldı.

        6´ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Burak´ın sert vuruşunu kaleci kornere çıkardı.

        20´nci dakikada etkili gelen Bodrum FK´da ceza sahası dışından Aldair´in sert vuruşunda top direkten döndü, rakip savunması topu kornere çıkardı.

        21´inci dakikada Bodrum FK´da Burak´ın köşe vuruşunda orta alan yaptığı ortada Ali´nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

        26´ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Gökdeniz´in ceza sahası içinde verdiği pasta buluşan Burak´ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

        29´uncu dakikada gelişen Bodrum FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal´in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

        37´nci dakikada Bodrum FK´da ceza sahası içinde topla buluşan Burak´ın pasında Gökdeniz´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

        42´inci dakikada Aldair´in ceza sahası içine yaptığı frikik vuruşunda Ali´nin vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

        44´üncü dakikada Burak´ın ceza sahası içine yaptığı korner vuruşunda Ali´nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

        56´ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK´da Üzeyir´in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

        90´ıncı dakikada etkili gelen Bodrum FK´da ceza sahası içinde kaleciye pres yapan Haqi Osman sahip olduğu topu gole çevirdi: 4-0.

        Mücadele Bodrum FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

        DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY

        2023-09-03 19:01:49

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