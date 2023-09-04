Para, cep telefonu ve motosiklet gasbeden 6 şüpheliden 5'i tutuklandı MUĞLA´nınBodrumilçesinde, T.A.´ya ait bir miktar para, cep telefonu ve motosikleti gasbeden 6 şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 1´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 24 Ağustos'ta Bodrum´da yaşandı. İddiaya göre, T.A.'yı daha önceden tanıdığı bir kişi arayıp, Torba ile Gölköy arasındaki ormana çağrıldı. Bölgeye giden T.A., burada M.Y. ve F.K. tarafından silah zoruyla gasbedildi. Şüpheliler, darbettikleri T.A.´nın üzerindeki paraları, cep telefonunu ve motosikleti aldı, havaya ateş açarak bölgeden kaçtı. T.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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