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        Kontrolden çıkan kamyonet köprüye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin su kanalı üzerindeki köprüye çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 01:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:13
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        Kontrolden çıkan kamyonet köprüye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Emin Anter Bulvarı´nda meydana geldi. Kaan S. yönetimindeki 48 R 2625 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalı üzerindeki köprüye çaptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, sürücü ve araçtaki Ergün Geçgel (50), yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan iki yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ergün Geçgel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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