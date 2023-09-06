Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Eski Voleybol Federasyonu Başkanı Teoman Yazgan toprağa verildi

         TürkiyeVoleybolFederasyonu'nun eski başkanı Teoman Yazgan (87) evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yazgan, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Voleybol Federasyonu Başkanı Teoman Yazgan toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu´nda 1988-1991 yılları arasında başkanlık görevi yürüten Teoman Yazgan dün evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hayatını kaybetti. Yazgan´ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı. Yazgan için Akyarlar Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Yazgan´ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Teoman Yazgan, Fener Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Cenaze töreninden genel ve detay görüntü

        DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-09-06 17:53:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Oktay'a ziyaret
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Oktay'a ziyaret
        Marmaris'te devrilen motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Marmaris'te devrilen motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Aras'a ziyaret
        Birleşik Krallık Büyükelçisi Morris'ten Başkan Aras'a ziyaret
        Milletvekili Mete'den, belediyenin arsa satışına tepki
        Milletvekili Mete'den, belediyenin arsa satışına tepki
        Fethiye'de kaçak elektronik sigara operasyonu
        Fethiye'de kaçak elektronik sigara operasyonu