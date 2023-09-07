Yalıkavakspor kupaları çiftledi Hentbolda geçensezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, yeni sezon öncesi Kadınlar Süper Kupa finalinde de son lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u 34-28 yenerek 'duble' yaptı. Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 16-14 geride tamamlayan Yalıkavakspor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü yakaladı ve müsabakadan 34-28 galip ayrılıp kupaya uzandı. Yalıkavak'ın tecrübeli oyuncuları Chebbah 10, Yeliz Özel 7 golle galibiyete katkı yaptı. 1 yıl içinde Türkiye'deki 3 önemli kupadan 2'sini müzesine götüren Yalıkavakspor büyük sevinç yaşadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:33 facebook

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