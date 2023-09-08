Motosikleti kamyonete yükleyip çaldılar; o anlar kamerada MUĞLA'nınBodrumilçesinde, Hasan Danaş'a ait motosiklet kapalı kasa kamyonete yüklenerek çalındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Hasan Danaş, geçen yıl aldığı motosikletinin, park ettiği yerde olmadığını gördü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Danaş, motosikletin kimliği belirsiz iki kişi tarafından kapalı kasa kamyonete yüklenerek çalındığını gördü. Danaş, henüz 1500 kilometre kullandığı motosikleti çalan kişilerin bulunabilmesi için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.