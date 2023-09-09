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        Fethiye´de yurt dışına kaçmaya çalışan 43 FETÖ şüphelisi yakalandı

        MUĞLA´nınFethiyeilçesi açıklarında, 3 gün arayla, iki ayrı operasyonda deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 43 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10´u tutuklandı. Diğer 27 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:25
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        Fethiye´de yurt dışına kaçmaya çalışan 43 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 3 Eylül'de saat 04.00 sıralarında Fethiye Körfezi açıklarında yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 14 FETÖ/PDY ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10´u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

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