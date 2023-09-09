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        Alkol uygulamasından kaçan sürücü, otomobilini polisin üzerine sürdü; o anlar kamerada

         MUĞLA´nınMarmarisilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobilini alkol denetimi yapan trafik polisinin üzerine sürüp, kaçtı. Trafik polisi şans eseri yara almadan kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, plakasından adresini tespit ettiği sürücüyü yakalayıp cezai işlem uyguladı, hakkında adli işlem başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 19:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 19:30
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        Alkol uygulamasından kaçan sürücü, otomobilini polisin üzerine sürdü; o anlar kamerada
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        Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde sürücülere alkol denetimi yaptıkları sırada, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını trafik polisi M.İ.'nin üzerine sürüp, hızla kaçtı. Trafik polisi şans eseri yara almadan kurtulurken, o anların ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

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