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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama

        MUĞLA'nın10ilçesinde son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:07
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Menteşe, Dalaman, Köyceğiz, Ortaca, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 99 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 787 gram esrar, 254 gram metamfetamin, 2 kilogram 21 gram skunk, 106 gram kokain, 142 sentetik hap, 35 kök kenevir, ruhsatsız 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 110 Türk lirası, 200 dolar, 200 euro ele geçirildi.

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