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        Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ameliyat oldu (yeniden)

         Muğla'nın1'inci Lig'deki iddialı temsilcisi Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, apar topar apandisit ameliyatı oldu. Ani gelişen ağrılar sonrası bıçak altına yatan 49 yaşındaki teknik adamın durumunun iyi olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:20
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        Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ameliyat oldu (yeniden)
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        Bodrum FK, Taşdemir'in sağlık durumuyla ilgili, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir acil bir apandisit ameliyatı geçirmiştir. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan değerli hocamıza acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.

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