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        Tatil yaptığı Simi Adası´nda denizde kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Demir, öldü

        YUNANİSTAN´ınSimiAdası´nda tatil yaparken girdiği denizde kalp krizi geçiren Demir Kandemir (19), yaşamını yitirdi. Kandemir´in cenazesi, ailesinin yaşadığı İzmir´e getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:15
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        Tatil yaptığı Simi Adası´nda denizde kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Demir, öldü
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        İzmir'de yaşayan Uğur ve Senem Kandemir çiftinin oğlu Demir Kandemir, bir süre önce Yunanistan'ın Rodos Adası'na tatile gitti. Kandemir, dün Rodos'a komşu Simi Adası'nda serinlemek için denize girdi. Demir Kandemir, saat 12.00 sıralarında suda fenalaştı. Kandemir, çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demir Kandemir'in yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Kandemir'in cenazesi Rodos'taki otopsinin ardından feribotla Fethiye Limanı'na getiril, buradan da toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.

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