Bodrumspor'da spor seferberliği 1'inciLig'de iddialı olan Bodrum FK'yla yönetimleri ayrılan Bodrumspor, altyapı seferberliği başlattı. Bodrumspor, voleybol, yelken, yüzme ve judo olmak üzere 9 farklı branşta 706 çocuk ve genç sporcuyu profesyonel spor yaşamı için yetiştiriyor. Hedeflerinin 2024 yılı sonuna kadar 1000 sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bu genç sporcularımızın azmi ve başarıları, Bodrumspor'un gurur kaynağıdır ve onlarla her bir zaferi kutlamaktan heyecan duyuyoruz. İnananlar asla kaybetmez ve asla vazgeçme" dedi.

Bodrumspor bireysel spor dalları başta olmak üzere birçok profesyonel spor branşını kente kazandırdı. Başta profesyonel anlamda voleybol ve yelken olmak üzere futbol okulları, yüzme, karete, kickboks, masa tenisi, wushu ve judo olmak üzere 9 farklı spor branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda yarışmaya başladı. Çocuk ve genç olmak üzere 706 sporcu aktif bir şekilde yetiştirilirken, Bodrumspor'un voleybol takımı bu yıl 1´inci ligde mücadele edecek.

KARAKAYA: SPORUN GÜCÜNÜ PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ