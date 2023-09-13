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        Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA´nınBodrumilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:25
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        Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Eylül saat 04.10´da Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı.

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