Bodrum´da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA´nınBodrumilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 13.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:25
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Eylül saat 04.10´da Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı.