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        Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezdiği anlar kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

         MUĞLA'nınFethiyeilçesinde Murat E., tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 01:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 01:35
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        Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezdiği anlar kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
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        Olay, dün saat 10.42'de Karaçulha Mahallesi yaş sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat E., bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Kamyonetteki Murat E.'yi gören Bilal E.'nin eşi Fatma E., iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu. Murat E. ise kullandığı kamyonetle önce Fatma E.'ye çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat E. olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Murat E.'nin, kamyonetiyle Bilal E. ve eşi Fatma E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

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