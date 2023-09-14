Fethiyespor'da 3 imza TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, iç transferde 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Lacivert-beyazlılarda stoper Sezer Özmen, merkez orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve kaleci Enes Fidayeo, devam eden kontratlarını 2025 yılına kadar uzattı. Ligdeki ilk 2 maçında deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kalıp evinde Kastamonuspor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor, bu hafta Iğdır FK deplasmanında galibiyetle tanışmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE,

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:45 facebook

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