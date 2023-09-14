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        Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezen şüpheli tutuklandı

         MUĞLA'nınFethiyeilçesinde Murat Erdoğan, tartıştığı amcasının oğlu Bilal Erdoğan, eşi Fatma Erdoğan ve diğer kuzeni Alaattin Erdoğan'ın üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan Bilal Erdoğan hayatını kaybederken, Fatma Erdoğan ve Alaattin Erdoğan ağır yaralandı. Yaşanan dehşet dakikaları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayın ardından Denizli'de oturan kardeşinin yanına kaçan Murat Erdoğan yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:40
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        Kuzeni ile eşini kamyonetiyle ezen şüpheli tutuklandı
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        Olay, dün saat 10.42'de Karaçulha Mahallesi yaş sebze ve meyve halinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat Erdoğan, bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı. Kamyonetteki Murat Erdoğan'ı gören Bilal Erdoğan'ın eşi Fatma Erdoğan, iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu. Murat Erdoğan ise kullandığı kamyonetle önce Fatma Erdoğan'a çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile diğer kuzeni Alaattin Erdoğan'ın üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat Erdoğan olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal Erdoğan 'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma Erdoğan ve Alaattin Erdoğan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Murat Erdoğan'ın, kamyonetiyle Bilal Erdoğan  ve eşi Fatma Erdoğan ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin üzerine aracını sürüp, ezdiği anlar yer aldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ, EŞİNİN DURUMU KRİTİK

        Kamyonetin altında ezilerek hayatını kaybeden Bilal Erdoğan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Fethiye Karaçulha Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Yaralı olan Fatma Erdoğan'ın ise sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralı kuzen Alaattin Erdoğan'ın ise taburcu olduğu bildirildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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