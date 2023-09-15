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        Bodrum FK zirve yarışı için galibiyet istiyor

         BodrumFutbolKulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Milli takım arasına 4-0´lık galibiyetle iyi girdik ama bu hafta mücadele edeceğimiz rakip değişime uğradı" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:05
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        Bodrum FK zirve yarışı için galibiyet istiyor
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        1'inci Lig'in 5'inci haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak Bodrum FK, 3 puana odaklandı. Yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ve takımın tecrübeli ismi Kenan Özer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçirdiği apandisit ameliyatının ardından 2 gün içinde takımının başına dönen Taşdemir, "Çok şükür iyiyim. Hiç ummadığım bir ağrı ve sancı derken kendimizi hastanede bulduk ve ameliyat olup kendimize geldik. 2 günde toparladık, iyiyiz çok şükür. Arayan soran iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "SAKARYASPOR DEĞİŞİME UĞRADI"

        İsmet Taşdemir, "Milli takım arasına 4-0´lık galibiyetle iyi girdik ama bu hafta mücadele edeceğimiz rakip Sakaryaspor değişime uğradı. Büyük ve güçlü bir camia bununla beraber hoca değişikliği oldu. 4 yeni transfer yaptılar. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız, onun için hazırlanıyoruz. Sakatlarımız yeni yeni takımla idmana çıkmaya başladı ve bu bizi sevindirdi. Bu hafta Erkan´ın sakatlığı var. Musah Mohammed ve Kenan bizimle oynayamaya başlayacaklar ama oyun olarak ne zaman forma vereceğiz onu zamanını doğru ayarlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.KENAN ÖZER: TARAFTARLARIMIZI VE FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM

        Bodrum FK´nın sakatlıktan dönen tecrübeli oyuncusu Kenan Özer ise, "Taraftarlarımızı ve futbol oynamayı özledim. Sezon başı kampını çok iyi geçirmiştim. Hiç antrenman kaçırmadan üst düzey çalışarak güzel bir kamp geçirdim. Kampın son günü hazırlık maçında arka adalemden sakatlık yaşadım. Doktorumuz 4-6 hafta gibi bir süreç biçmişti. Bugün itibariyle 6.5 haftayı buldu. 10 gündür takımla beraber çalışmaya başladım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. 1-2 maç alışarak tekrar o eski formumu yakalamak için her şeyi yapacağım. Bu hafta Sakarya deplasmanına gidiyoruz. Güzel bir maç olacak. İçimizde hayaller kuruyoruz inşallah maç maç gidip bir hedef koymadan, bunu kamuoyuna göstermeden kendi içimizde yaşayarak yola çıktık. Geçen sene son maçta kaybettiğimiz o güzel duyguları inşallah bu sene hep birlikte yaşarız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Antrenmandan görüntüler

        İsmet Taşdemir'in açıklamaları

        Kenan Özer'in açıklamaları.

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