Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 128 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör şüphelisi tutuklandı

        MUĞLA'dakapalıkasa kamyonette ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 128 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, tespit edilen kapalı kasa kamyonetler ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmeni yakaladı, 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Türk ve Yunan sanatçılar Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri verecek
        Türk ve Yunan sanatçılar Bodrum'da "dostluk ve kardeşlik" konseri verecek
        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu yıl yüzde 99 doluluğa ulaştı
        Dalaman Ceza İnfaz Kurumu 400 ton limonu ihaleyle satacak
        Dalaman Ceza İnfaz Kurumu 400 ton limonu ihaleyle satacak
        Muğla'da 128 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı
        Muğla'da 128 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör tutuklandı
        Muğla'da etiketsiz ve raporsuz 500 kilogram bal ele geçirildi
        Muğla'da etiketsiz ve raporsuz 500 kilogram bal ele geçirildi