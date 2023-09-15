Muğla'da 128 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör şüphelisi tutuklandı
MUĞLA'dakapalıkasa kamyonette ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Giriş: 15.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:40
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, tespit edilen kapalı kasa kamyonetler ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmeni yakaladı, 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.