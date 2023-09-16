Bodrum FK'da Yekta Kurtuluş takımdan ayrıldı

MİLLİaranınardından 1'inci Lig'de pazartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da deneyimli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş takımdan ayrıldı. Yeşil-beyazlılara 2021-2022 sezonunda gelen 37 yaşındaki futbolcu, 2 sezon formayı terletti. İlk geldiği sezon Bodrumspor'la 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yekta için şu açıklama yapıldı: "Teşekkürler Yekta Kurtuluş. Kaptanımız Yekta Kurtuluş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Birlikte şampiyonluk yaşadığımız futbolcumuz Yekta Kurtuluş´a bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."

İzmirspor'dan yetişen tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa, Galatasaray, Sivasspor, Antalyaspor, Altay ve son olarak Bodrumspor'da oynadı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,