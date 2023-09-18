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        Fethiyespor galibiyete hasret

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon oynadığı 3 maçta galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk haftasını bay takım olarak geçtikten sonra ikinci haftada İnegölspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Muğla ekibi, sezonun ilk iç saha maçında Kastamonuspor'a tek golle yenildi. Fethiye dün de Iğdır FK deplasmanında 1-1'lik skorla 1 puanı Özcan'ın 90+7'nci dakikada attığı golle kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:14
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        Fethiyespor galibiyete hasret
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, bu sezon oynadığı 3 maçta galibiyetle tanışamadı. Ligin ilk haftasını bay takım olarak geçtikten sonra ikinci haftada İnegölspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Muğla ekibi, sezonun ilk iç saha maçında Kastamonuspor'a tek golle yenildi. Fethiye dün de Iğdır FK deplasmanında 1-1'lik skorla 1 puanı Özcan'ın 90+7'nci dakikada attığı golle kurtardı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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