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        Sahte dekont ve bahis kuponuyla dolandırıcılığa 3 tutuklama

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı. Yüzlerce kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin, hesap incelemesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 15 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:35
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        Sahte dekont ve bahis kuponuyla dolandırıcılığa 3 tutuklama
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı. Yüzlerce kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin, hesap incelemesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 15 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonunda sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanların izine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Eylül tarihinde Menteşe'de operasyon düzenledi. Şüpheliler Serhat Öztürk, Bedrettin Ulakçı ve Şerafettin Döşeme'nin evlerinde yapılan aramalarda 343 bin 450 lira, 5 cep telefonu, 2 laptop ve 3 sim kart ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin sosyal ağlarda takipçi sayısı yüksek olan bir hesapla çeşitli sahte görseller tasarladığı ve mağdurları da ikna ederek `yasal bahis´ adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ile yüksek meblağlı banka dekontları ile kişileri ağlarına düşürdükleri saptandı.

        Öztürk, Ulakçı ve Döşeme'nin, mağdurlara düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları, sonrasında ise oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontları hazırlayıp kazanılan tutarın alınması için 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' adı altında para istedikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere ise sahte avukat kimliği gönderdikleri, avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği ile mağdur vatandaşları tehdit ettikleri tespit edildi. Bu yöntemle Türkiye genelinde binlerce kişinin dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin kullandığı hesap hareketleri incelendiğinde ise bir yılda yaklaşık 15 milyon lira para hareketinin olduğu saptandı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Öztürk (28), Bedrettin Ulakçı (27) ve Şerafettin Döşeme (32) tutuklandı.

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