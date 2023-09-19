Bodrumspor tam yol ileri

MİLLİaranınardından 1'inci Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Bodrumspor zirve yarışına ağırlığını koydu. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen yeşil-beyazlılar, bu sene de lige iyi bir giriş yaptı. Geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Ege ekibi 10 puan toplayıp 3'üncü sıraya adını yazdırdı. Bodrumspor 5 maçta 7 gol atıp kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Teknik direktör İsmet Taşdemir rakibe pozisyon dahi vermeden müsabakayı kazandıklarını söyledi.

Oynadıkları futbolu her geçen gün geliştirdiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Bu ligde rakiplerimiz çok zorlu, çok kuvvetli. Dolayısıyla oyunumuzu geliştirerek yine Play-Off yarışının içinde olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Maçta hakemler iyiydi, biz iyiydik. Sakaryaspor elinden geleni yaptı ama yetmedi. Kazandığımız için, bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,