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        Bodrum FK savunmasıyla güven verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:45
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        Bodrum FK savunmasıyla güven verdi
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        SAKARYASPOR'udeplasmanda2-0 yenerek 1'inci Lig'de 5'inci hafta sonunda 10 puana ulaşan Bodrum Futbol Kulübü, savunmasıyla güven verdi. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp, Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran yeşil-beyazlılar geride kalan 5 maçta sadece 1 kez kalesini rakibine açtı. Ankara'da Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Bodrumspor, Giresunspor'u 1-0, Ümraniyespor'u 4-0 ve Sakaryaspor'u 2-0 yenip evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Bodrumspor'un yanı sıra diğer Ege ekibi Manisa FK ve Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü de şu ana kadar 1 gol yedi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, oyun olarak her geçen hafta geliştiklerini söyledi. Taşdemir, "Hücum ve savunma anlamında takımımdan memnunum. Çizgimizi bozmadan yola devam edeceğiz" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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