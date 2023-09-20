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        Yalıkavakspor Avrupa arenasına hazır 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:05
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        Yalıkavakspor Avrupa arenasına hazır 
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        KADINLARHentbolSüper Ligi'nde 3 maçını geride bırakan Yalıkavak Spor Kulübü , Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu EHF Kadınlar Avrupa Kupası maçları için geri sayıma geçti. Geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu olarak Avrupa biletini alan Yalıkavakspor, organizasyonda ilk maçında 23 Eylül Cumartesi günü kendi evinde Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul takımı ile karşılaşacak. Karşılaşmanın rövanşı da 24 Eylül'de yine Bodrum'da oynanacak. İki maçın girişi de ücretsiz olacak.

        Yalıkavakspor Antrenörü Kıvanç Özcan, Avrupa maçlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Özcan, "Süper Lig'de iyi bir ivmeyle yolumuza devam ediyoruz. Önce Türkiye Kupası, ardından da Süper Kupa'yı almamız hem yönetimin hem de takımın motivasyonunu oldukça yüksek tutuyor. Avrupa'da karşılaşacağımız rakip oldukça güçlü. O nedenle sıkı bir antrenman programı ile karşılaşmaya hazırlanıyoruz. İki maçı da evimizde oynayacak olmamız bizim için büyük avantaj. Bu avantajı değerlendirerek maçların ikisini de kazanmak ve bir üst tura çıkmak öncelikli hedefimiz" dedi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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