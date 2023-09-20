Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde otel personelini taşıyan minibüsün kontrolsüz yola çıkan kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde otel personelini taşıyan minibüsün kontrolsüz yola çıkan kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla- Marmaris kara yolunun 31´inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan 48 S 6548 plakalı minibüs, Çamlı Kavşağı'ndan kontrolsüz yola çıkan Türker Türkoğlu (66) yönetimindeki 48 P 2541 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Türker Türkoğlu hayatını kaybetti, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cansız bedeni, polis ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.  Hafif yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yalıkavakspor Avrupa arenasına hazır 
        Yalıkavakspor Avrupa arenasına hazır 
        Bodrum FK savunmasıyla güven verdi
        Bodrum FK savunmasıyla güven verdi
        Aracına aldığı otostop yapan üniversiteliye tacizden tutuklandı
        Aracına aldığı otostop yapan üniversiteliye tacizden tutuklandı
        Muğla'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 7 kişi yarala...
        Muğla'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi ölü, 7 kişi yarala...
        Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu
        Marmaris'te şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu
        Marmaris'te darp ve gasp şüphelisi tutuklandı
        Marmaris'te darp ve gasp şüphelisi tutuklandı