Çağdaş Bodrum'da salon üzüntüsü

Basketbol SüperLigi'nin yeni temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor'un lige çıkışının ardından ortaya çıkan salon belirsizliği netlik kazandı. İç saha maçlarını oynadığı Bodrum Spor Salonu'nun seyirci kapasitesi Süper Lig kriterlerini karşılamayan Bodrum temsilcisinin verdiği kapasite artırımı taahhütüne rağmen maçlarını ilçede yapmasına onay çıkmadı. Çağdaş Bodrum, bu sezon iç saha maçlarını Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de bulunan Menteşe Spor Salonu'nda oynayacak.

Çağdaş Bodrum Spor'un iç saha maçlarının Menteşe´de oynanması kararının ardından Genel Sekreteri Mehmet Göktürk Aslan açıklama yaptı. "Üzülerek belirtmek zorundayım ki bu yıl ev sahibi olduğumuz karşılaşmalarımızı Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynamak durumundayız" diyen Aslan, "Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselmemizin kesinleşmesinin hemen ardından salon tadilat projemizi hazırlayıp yetkili mercilere sunmuş olmamıza rağmen deprem, seçim ve benzeri gündemler nedeniyle inşaat izinlerinin alınması süreci uzamıştır. Bu gelişmelerin üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunarak bu yıl maçlarımızı Bodrum´da oynayabilmek için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Hatta Süper Lig´de yer alan hemen tüm rakiplerimizin dahi maçların Bodrum´da oynanması hususunda bizlere destek vermesine rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu salonumuzun seyirci kapasitesi nedeniyle maçlarımızın Bodrum´da oynanmasına vize vermedi" diye konuştu.

Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Aslan şöyle konuştu:

"Her zamankinden daha büyük bir azimle bu yıl elimizden en iyisini yapmak için çalışacağız. Bodrumun takımı olarak artık tüm ilimizi temsil etme sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm Muğla ve ilçelerimizin desteğini takımımızdan esirgemeyeceğine eminiz. Muğla ve tüm ilçelerimizdeki taraftarlarımızı yakında satışa çıkacak kombine biletlerimizi almaya davet ediyoruz. Hep beraber Bodrum´u Basketbol şehri yapmaya kararlıyız."

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,