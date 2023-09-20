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        İş insanını silah zoruyla kaçırıp gasbeden 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı

         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, iş insanı Ö.D.'yi (47) tabanca ile tehdit ederek kaçıran, ziynet eşyaları ve 30 bin TL'sini gasbeden eden 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:00
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        İş insanını silah zoruyla kaçırıp gasbeden 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı
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         MUĞLA'nınBodrumilçesinde, iş insanı Ö.D.'yi (47) tabanca ile tehdit ederek kaçıran, ziynet eşyaları ve 30 bin TL'sini gasbeden eden 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

        Bodrum'un Akyarlar Mahallesinde oturan iş insanı Ö.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı Görkem Aslan'ın (23), beraberindeki arkadaşı Ayşe Uslu (26) ile birlikte tabancayla ölümle tehdit edilerek kaçırıldığı gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şubesi görevlileri, 2 şüphelinin villadaki kasada bulunan 1 kiloluk ziynet eşyası ile 30 bin TL'yi aldıklarını, tabanca ile tehdit ettikleri iş insanının el ve ayaklarını bağlayarak, İstanbul'a götürmek için otomobile bindirdiklerini tespit etti. Bodrum'da düzenlenen operasyonda otomobil ile kaçmak üzere olan Görkem Aslan ve Ayşe Uslu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada tabanca ile ziynet eşyaları ve 30 bin TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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