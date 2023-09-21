Bodrum FK'nın 3'te 3 hesabı

1'inciLig'deüst üste Ümraniyespor'u 4-0, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Bodrum FK, bu hafta İzmir'de Altay'la oynayacağı Ege derbisini de kazanıp 3'te 3 yapmayı planlıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, kalesinde yalnız dış sahada 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği mücadelesinde tek gol gören Bodrum ekibi, Altay önünde kalesini yine gole kapatarak kazanmayı hedefliyor. Geçen hafta teknik direktör değişikliğine giderek Taner Taşkın'ın yerine Tuncay Şanlı'yı getiren Sakaryapor'u gurbette yenmeyi başaran Bodrum FK, bu hafta yine teknik direktör değişimi yapıp Tuna Üzümcü'yle yollarını ayıran siyah-beyazlıları da deplasmanda mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,