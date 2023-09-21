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        Kayıp dalgıcın cansız bedeni bulundu

        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde dalış yapmak için sandalıyla açıldığı denizden dönmeyen dalgıç Ergün Kaplan´ın (52), cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:05
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        Kayıp dalgıcın cansız bedeni bulundu
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        MUĞLA'nınMarmaris ilçesinde dalış yapmak için sandalıyla açıldığı denizden dönmeyen dalgıç Ergün Kaplan´ın (52), cansız bedeni bulundu.

        Marmaris'te yaşayan profesyonel dalgıç Ergün Kaplan, dün sabah saatlerinde Hisarönü açıklarında sandalı ile dalış yapmak için denize açıldı. Akşam saatlerinde geri dönmeyen Kaplan'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede Kaplan'ı arama çalışması başlatıldı. Ergün Kaplan´ın sabah saatlerinde bindiği sandal bulundu. Çalışmalar sonucunda ekipler, Söğüt açıklarında Kaplan'ın cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan Ergün Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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