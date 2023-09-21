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        Toplu taşıma aracında tacize tutuklama 

         MUĞLA'nınMenteşeilçesinde, toplu taşıma aracında kadın yolcuya tacizde bulunan Cemal S. (57) gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:20
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        Toplu taşıma aracında tacize tutuklama 
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         MUĞLA'nınMenteşeilçesinde, toplu taşıma aracında kadın yolcuya tacizde bulunan Cemal S. (57) gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Menteşe'nin Bayır Mahallesinde toplu taşıma aracına binen A.D. (33), yanına yaklaşan bir kişinin tacizine uğradığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla araçtaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Cemal S. isimli kişi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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