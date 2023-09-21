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        Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürüldü

         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, aralarında dava nedeniyle anlaşmazlık bulunan Galip Ö., aynı araçta tartıştığı Avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar´ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Galip Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:20 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:20
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        Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürüldü
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         MUĞLA´nınBodrumilçesinde, aralarında dava nedeniyle anlaşmazlık bulunan Galip Ö., aynı araçta tartıştığı Avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar´ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Galip Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında icra davası nedeniyle anlaşmazlık bulunan Galip Ö., avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile hafif ticari araçta bir araya geldi. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan Galip Ö. yanında getirdiği tabancayla avukat Çam ve Çavdar´ın başına ateş etti. Galip Ö. olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından ağır şekilde yaralanan Çavdar ve Çam´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Savcının incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Galip Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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