Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürdü (2)

AVUKATINIÖLDÜRMÜŞ

Bodrum´daGalip Ö.´nün öldürdüğü avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar´ın aralarında icra dosyası nedeniyle anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Çam'ın aynı zamanda Galip Ö.´nün avukatı olduğu öğrenildi. Galip Ö.'nün, aralarındaki sorunu çözmek için görüşme talep ettiği, bindiği aracın arka koltuğundan ateş ederek Çam ve Çavdar'ı vurduğu ardından da güvenlik güçlerine giderek teslim olduğu belirtildi.

Öte yandan müvekkili tarafından öldürülen avukat Erdal Çam´ın eski Denizli Baro Başkanı olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.