Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:43 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürdü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AVUKATINIÖLDÜRMÜŞ 

        Bodrum´daGalip Ö.´nün öldürdüğü avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar´ın aralarında icra dosyası nedeniyle anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı. Çam'ın aynı zamanda Galip Ö.´nün avukatı olduğu öğrenildi. Galip Ö.'nün, aralarındaki sorunu çözmek için görüşme talep ettiği, bindiği aracın arka koltuğundan ateş ederek Çam ve Çavdar'ı vurduğu ardından da güvenlik güçlerine giderek teslim olduğu belirtildi.

        Öte yandan müvekkili tarafından öldürülen avukat Erdal Çam´ın eski Denizli Baro Başkanı olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        İlk gol geldi
        İlk gol geldi
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 23 göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 66 göçmen yakalandı
        Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürül...
        Bodrum´da dava anlaşmazlığı yaşadığı avukat ve emekli icra müdürünü öldürül...
        Bodrum'da 2 kişi otomobilde silahla vurularak öldürüldü
        Bodrum'da 2 kişi otomobilde silahla vurularak öldürüldü
        Toplu taşıma aracında tacize tutuklama 
        Toplu taşıma aracında tacize tutuklama 
        Muğla'da denizde kaybolan dalgıcın cesedi bulundu
        Muğla'da denizde kaybolan dalgıcın cesedi bulundu