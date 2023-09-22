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        AK Parti binasına taşlı saldırıda bulunan şüpheli kamerada

         AKPartiMuğla İl Başkanlığı'na Metin A. (39) tarafından gerçekleştirilen taşlı saldırı mobese kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:25
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        AK Parti binasına taşlı saldırıda bulunan şüpheli kamerada
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         AKPartiMuğla İl Başkanlığı'na Metin A. (39) tarafından gerçekleştirilen taşlı saldırı mobese kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Zihni Derin Caddesi üzerinde AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunuldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Partinin camlarının kırıldığı olayda, mobese görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı Metin A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Bölgeden koşarak uzaklaşan şüpheli, asayiş ve polis merkezi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Metin A.'nın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

        Mobese görüntülerinde şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, çevrede keşif yaptıktan sonra camlara taş atıp koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve uyuşturucu-uyarıcı madde bulundurmak suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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