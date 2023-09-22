İNTİHARA KALKIŞAN KİŞİYİ EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

MUĞLA´nınMarmarisilçesinde başına tabanca dayayarak intihar girişiminde bulunan Murat Ö.'yü (45), ikna çabalarına destek vermek için Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, olay yerine geldi. Öztürk, "Senin için geldim. Lütfen beni geri çevirme" derken, havaya ateş eden Murat Ö., polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. (68), oğlu Murat Ö.'nün intihar edeceğine yönelik kendisine mesaj atması üzerine polis merkezine durumu bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu Murat Ö., boş arazide başına tabanca dayamış halde bulundu. Olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, "Murat, sana çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok kısa konuşalım. Ne yapacaksan ondan sonra yap. Senin için geldim. Lütfen beni geri çevirme" dedi.

HAVAYA ATEŞ ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Müzakere sırasında havaya ateş eden Murat Ö., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Alkollü olduğu ve son zamanlarda psikolojik bunalımda olduğu öğrenilen Murat Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü.