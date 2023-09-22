Fethiyespor ile Somaspor karşılaşacak
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta 3 macta 2 puan toplayan Fethiyespor yarın evinde 4 maçta namağlup 10 puanı hanesine yazdıran Somaspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, Somaspor'u yenip ilk galibiyetlerini alacaklarını söyledi. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür ise sezona çok iyi başladıklarını hatırlatıp, "Fethiye deplasmanında kazanıp zirve yarışına ağırlığımızı koymak istiyoruz" diye konuştu.
DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,