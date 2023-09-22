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        Karşı şeride geçen otomobil, cipe çarptı; 2 ölü, 2 yaralı

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, otomobilin karşı şeride geçip, cipe çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:50
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        Karşı şeride geçen otomobil, cipe çarptı; 2 ölü, 2 yaralı
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, otomobilin karşı şeride geçip, cipe çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Eski Bölge kavşağından Otogar kavşağı yönüne giderken İsmail Macaroğlu´nun (42) kontrolünü yitirdiği 35 TTM 70 plakalı otomobil karşı şeride geçip Orhan Turgay (39) yönetimindeki 48 AHU 519 plakalı cipe çarptı. Kazada İsmail Macaroğlu öldü, Funda Turgay (44) ile eşi Orhan Turgay ve çocukları Oğuzhan (6) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Funda Turgay da kurtarılamadı.

        İsmail Macaroğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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