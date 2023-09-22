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        Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:00
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        Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmek istiyor
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        1'inciLig'de5 maçta topladığı 10 puanla zirve yarışına ortak olan Bodrum FK, pazartesi günü Ege derbisinde Altay'ı da İzmir'de yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Zor bir maç olacağını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kağıt üstünde baktığınız zaman Altay sondan ikinci, çok kolay bir maç gibi görünüyor ama bence değil. İsmiyle bu liglerde en kötü haliyle bile iyi bir şekilde var olan bir takım" diye konuştu.

        Kariyerinde daha önce bir dönem Altay'ı da çalıştıran Taşdemir, "Geçen hafta zor bir deplasmandan iyi bir oyunla 3 puan almasını bildik ve bunun için sevinçliyiz. Hafta hafta bakmak gerekiyor ve sonuçta o maç bitti. Şimdi yeni ve zor bir maç bizi bekliyor. Altay'ın iyi oyuncuları var. Zorlu bir 90 dakika olacak. Takımda Erkan dışında şu an bir eksiğimiz yok. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız bizim oyun kültürümüze yavaş yavaş adapte oldular" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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