Datça'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nınDatçailçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nınDatçailçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça açıklarında 21 Eylül'de saat 22.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 18 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.