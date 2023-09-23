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        Datça'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı

         MUĞLA'nınDatçailçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:47 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:50
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        Datça'da 18 kaçak göçmen kurtarıldı
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         MUĞLA'nınDatçailçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Datça açıklarında 21 Eylül'de saat 22.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 18 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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