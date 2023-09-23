Fethiyespor - Somaspor: 1-1

TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Fethiyespor, evinde Somaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fethiyespor 13´üncü dakikada Şahan´ın golüyle öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Fethiyespor, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı. Somaspor, 88´inci dakikada Muhammet Ensar´ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Sezona çok iyi giriş yapıp 4 maçta 10 puan toplayan Somaspor, son anda yenilgiden kurtuldu ve puanını 11 yaptı. Fethiyespor ise 3 puana yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,