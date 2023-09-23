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        Fethiyespor - Somaspor: 1-1

        TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Fethiyespor, evinde Somaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:09
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        Fethiyespor - Somaspor: 1-1
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        TFF2´nci Lig Kırmızı Grup´ta ilk 3 maçında galibiyetle tanışamayan Fethiyespor, evinde Somaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Fethiyespor 13´üncü dakikada Şahan´ın golüyle öne geçti. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Fethiyespor, ikinci devrede üstünlüğünü koruyamadı. Somaspor, 88´inci dakikada Muhammet Ensar´ın golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Sezona çok iyi giriş yapıp 4 maçta 10 puan toplayan Somaspor, son anda yenilgiden kurtuldu ve puanını 11 yaptı. Fethiyespor ise 3 puana yükseldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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