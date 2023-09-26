Çağdaş Bodrum'da kombineler satışta

BASKETBOLSüperLigi'ndeki ilk sezonunda maçlarını Muğla merkezdeki Menteşe Spor Salonu'nda oynayacak Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor'un kombine biletleri satışa çıktı. Muğla merkez ilk kez basketbolda Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Çağdaş Bodrum'un sezonluk iç saha kombinelerinin fiyatları E1 saha içi maraton 10 bin TL, C1 ve D1 saha içi maraton 15 bin TL, B1 saha içi maraton 20 bin TL, A1 saha içi maraton ise 25 bin TL olarak belirlendi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,