Fethiye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
MUĞLA'nınFethiye ilçesi açıklarında, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Eylül'de saat 00.30 sıralarında Fethiye açıklarında yasa dışı yollarla lastik botla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik botu durdurup içerisindeki 22 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.