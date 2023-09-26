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        FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı

         MUĞLA'da,kendisini'polis' olarak tanıtıp, telefonla aradığı yerleşik İngiliz vatandaşı kadını 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi' diyerek yaklaşık 7 milyon liralık döviz ve altınlarını alarak dolandıran Abdülkadir Karataş (23), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 23:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 23:20
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        FETÖ yalanıyla yerleşik İngiliz'i 7 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı
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         MUĞLA'da,kendisini'polis' olarak tanıtıp, telefonla aradığı yerleşik İngiliz vatandaşı kadını 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi' diyerek yaklaşık 7 milyon liralık döviz ve altınlarını alarak dolandıran Abdülkadir Karataş (23), yakalandı.

        Fethiye'de yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı C.İ. (61), Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek, kendisini telefonla arayıp, 'polis' olarak tanıtan kişi tarafından 'Bankada kasada bulunan paralarınız FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildi. Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız' denildiğini söyledi. C.İ., Ortaca ilçesinde buluştuğu kişiye 156 bin dolar, 66 bin Euro ve 500 gram altın verdiğini anlattı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin bir taksiye bindiğini belirledi. Antalya karayolunda durdurulan takside Abdülkadir Karataş, gözaltına alındı. Çanta içerisindeki altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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