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        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Zor bir maç bizi bekliyor

         BodrumFK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'nın lige bu sezon yükselmesine rağmen iyi bir takım olduğunu ve maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:05
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        Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Zor bir maç bizi bekliyor
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         BodrumFK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'nın lige bu sezon yükselmesine rağmen iyi bir takım olduğunu ve maçın kendileri adına zor geçeceğini söyledi.

        Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci ligin 7´inci haftasında kendi evinde Çorum FK´yı konuk edecek. Maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip taraftarı önünde galibiyete kenetlendi. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu hafta, lige yeni çıkmasına rağmen iyi işler yapan bir takıma karşı oynayacağız. Deplasman maçlarında 9 puan alıp 8 gol atan takıma karşı oynayacağız. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor" dedi. 

        Kaptan Erkan Değişmez dışında eksik futbolcularının bulunmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Erkan'ın sakatlığı devam ediyor. Onun dışında ciddi bir eksiğimiz yok" diye konuştu. Takımın tecrübeli futbolcusu Celal Dumanlı ise "Altay maçında son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Önümüzde Çorum FK maçı var ve bu maça iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu karşılaşmadan galip geleceğiz. Bu sene ligi güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Antrenmandan detay

        -İsmet Taşdemir açıklama

        -Celal Dumanlı açıklama

        -Genel ve detay görüntü

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - FIRAT AKAY / BODRUM,

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